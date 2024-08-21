تجديد حبس المتهم بقتل والدته وشقيقيه 45 يومًا على ذمة القضية

الغربية مصطفى عادل

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الغربية، تجديد حبس المتهم بقتل والدته وشقيقيه وإشعال النيران في جثثهم، بإحدى العزب التابعة لقرية الشين مركز قطور، 45 يومًا على ذمة القضية.

كانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد نجحت في القاء القبض على المتهم، عقب هروبه واختبائه بإحدى المناطق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة.



وكان اهالي العزبة، قد فوجئوا بانبعاث ادخنة من منزل المتهم، وانتقلت الحماية المدنية وتم اخماد النيران، وتم العثور على جثث والدة المتهم وشقيقيه مذبوحين وإشعال النيران في الجثامين.



وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المتوفيه بسبب الخلاف على الميراث، وتم اعداد اكمنة له وضبطه واحالته لجهات التحقيق، التي امرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية وتجديد حبسه عدة مرات، اخرها قرار تجديد حبسه 45 يومًا.



