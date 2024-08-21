اليوم السابع
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محافظ الغربية: 59 مشروعا لرصف الطرق الداخلية بقرى حياة كريمة المرحلة الأولى

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 09:00 ص
محافظ الغربية: 59 مشروعا لرصف الطرق الداخلية بقرى حياة كريمة المرحلة الأولى رصف الشوارع - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أنه تم نهو أعمال طبقات الرصف بالشوارع الرئيسية بالعديد من القرى والشوارع المؤدية للمشروعات الجديدة، وجارى مراجعة وتجهيز شوارع القرى التى سيتم العمل بها، للاستلام ومراجعة غرف صرف الأمطار، والتسويات للشوارع الداخلية ذات العرض أقل من 6 أمتار.


وأوضح محافظ الغربية، أن قطاع مشروعات الطرق الداخلية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمن 59 مشروعا، تم نهو 7 مشروعات وجارى العمل فى 49 مشروعا وفى انتظار توريد البيتومين، كما يوجد 3 قرى يتم تجهيز ومراجعة شوارعها مع جهات المرافق لبدء الرصف.







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