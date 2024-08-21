محافظ الغربية: 59 مشروعا لرصف الطرق الداخلية بقرى حياة كريمة المرحلة الأولى

الغربية محمد طارق

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، أنه تم نهو أعمال طبقات الرصف بالشوارع الرئيسية بالعديد من القرى والشوارع المؤدية للمشروعات الجديدة، وجارى مراجعة وتجهيز شوارع القرى التى سيتم العمل بها، للاستلام ومراجعة غرف صرف الأمطار، والتسويات للشوارع الداخلية ذات العرض أقل من 6 أمتار.



وأوضح محافظ الغربية، أن قطاع مشروعات الطرق الداخلية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة تضمن 59 مشروعا، تم نهو 7 مشروعات وجارى العمل فى 49 مشروعا وفى انتظار توريد البيتومين، كما يوجد 3 قرى يتم تجهيز ومراجعة شوارعها مع جهات المرافق لبدء الرصف.