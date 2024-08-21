الهيئة القومية للأنفاق تكشف نسب تنفيذ محطة العلمين للقطار السريع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

كشفت الهيئة القومية للأنفاق عن تقدم الأعمال بـ محطة العلمين للقطار السريع، والجارى تنفيذها ضمن تنفيذ الخط الأول للقطار السريع (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مرسى مطروح)، حيث نشرت الهيئة صور للمحطة توضح نسب التنفيذ.

ومشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح) يبلغ طوله 675 كم، ويصل عدد محطاته إلى 21 محطة، هذا.

والخط الأول للقطار السريع (السخنة ــ مطروح) طوله حوالى 675 كم ويضم 21 محطة (منها 8 محطات للقطار الإقليمى و13 محطة للقطار السريع) وتبدأ من محطة السخنة على ساحل البحر الأحمر مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة والإسكندرية والعلمين وانتهاء بمحطة مطروح على ساحل البحر المتوسط وبذلك يكون قد تحقق الربط بين البحرين بريا، بالإضافة إلى مركز للتحكم والسيطرة.

ويبلغ أسطول الوحدات المتحركة المخصص للخط 15 قطارا، سريعا، و34 قطارا إقليميا، و14 جرار بضائع، كما أن هذا الخط يدخل ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة.

كما يتكامل هذا الخط مع مشروع القطار الكهربائى الخفيف فى محطة العاصمة الإدارية، ومع الخط الثانى من شبكة القطار السريع فى محطة حدائق أكتوبر، ومع مونوريل غرب النيل فى محطة 6 أكتوبر ومع خط سكك حديد القاهرة أسوان فى محطة الجيزة، وهو ما يساهم فى تيسير حركة نقل الركاب والبضائع ودعم المناطق الصناعية والتجارية بالإضافة الى تنشيط السياحة بجميع أنواعها.



المحطة ضمن الخط الاول



تنفيذ محطة العلمين للقطار السريع



محطة العلمين للقطار السريع