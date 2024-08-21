اليوم السابع
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المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس غدا الخميس.. إنفوجراف

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 12:38 م
المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر أغسطس غدا الخميس.. إنفوجراف موعد صرف مرتبات شهر أغسطس

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أكدت وزارة المالية، تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس الحالى للعاملين بالدولة غدا الخميس، الموافق 22 أغسطس 2024 والمتأخرات أيام 8 و11 و12 أغسطس.

المالية
المالية

وأشارت وزارة المالية إلى أن صرف مرتبات سبتمبر المقبل سيكون بدءًا من يوم 22 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر المقبل، موضحة أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية.

وأهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.







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مرتبات شهر اغسطس

موعد صرف مرتبات شهر اغسطس

مرتب شهر اغسطس

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024




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