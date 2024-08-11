قومي المرأة بالإسماعيلية يهنئ سارة سمير لفوزها بفضية باريس 2024 فى رفع الأثقال

الإسماعيلية - صبرى غانم

تقدمت لبني زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، بالتهنئة للبطلة الأولمبية سارة سمير ابنة مركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، لفوزها بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 81 كيلو جرام بباريس، وعلي ما حققتة من عزيمة وإصرار وتمثيلها المشرف للوطن، متمنيين لها المزيد من النجاح والتوفيق فيما هو قادم من بطولات ومناسبات ورفع اسم مصر عاليا منتصرا.

وكانت قد رفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.

وتعد سارة سمير من أبرز اللاعبات المرشحة بقوة لحصد ميدالية أولمبية فى هذه النسخة سواء من قبل الاتحاد المصرى للعبة أو على صعيد مسئولو البعثة المصرية.











