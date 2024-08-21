الصحة اللبنانية: قتيل و16 مصابا في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان

وكالات

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، صباح اليوم الأربعاء، بأن 10 لبنانيين أصيبوا، كحصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرقي البلاد.

وأكدت الوزارة أن قتيلًا و16 مصابًا، هي حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على البقاع شرقي لبنان.

ونوه بإصابة 10 أشخاص، كحصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرقي البلاد.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، عدة غارات على منطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان، حيث استهدفت مواقع لحزب الله.

وذكرت مصادر للوكالة الوطنية للإعلام، أن الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة الإسرائيلية نفّذت 5 غارات على 5 مواقع لحزب الله في 4 بلدات بمنطقة البقاع في قضاء بعلبك شرقي لبنان".

وأوضحت أن "الغارات استهدفت بلدات النبي شيت، السفري، بوداي، وسرعين".

في سياق متصل، أصيب 4 أشخاص بجروح في غارة إسرائيلية جديدة، الليلة، على جنوب لبنان.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن الطيران الإسرائيلي شن غارة على منطقة وادي حامول، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح.

وأضافت أنه عندما تقدم ثلاثة مسعفين لتقديم العلاج الأولي وإسعاف المصاب، عمد جيش الاحتلال إلى استهدافهم، ما أدى إلى إصابة الثلاثة بجروح متوسطة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لبلدات وقرى الجنوب اللبناني، بالتزامن مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.