اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس الفلسطينى يبحث خطة التحرك للذهاب إلى قطاع غزة

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 10:25 م
الرئيس الفلسطينى يبحث خطة التحرك للذهاب إلى قطاع غزة محمود عباس
أ ش أ

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بحث الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن"، مساء اليوم الأربعاء، خلال اجتماع، مع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خِطَّة التحرك التى أعدتها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للذهاب إلى قطاع غزة وفق مبادرة عباس للتوجه للقطاع برفقة أعضاء القيادة الفلسطينية لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى وحمايته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الاجتماع الذى عقد بمقر الرئاسة الفلسطينية فى مدينة رام الله، حضره رئيس مجلس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية الفريق إسماعيل جبر، وتم خلاله أيضا استعراض تقارير قادة الأجهزة الأمنية والجهود التى تقوم بها المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن والأمان.







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الاحتلال الإسرائيلى




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