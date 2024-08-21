التحالف الوطنى يجرى عمليات جراحية للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

كتب مدحت وهبة

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع هيئة قناة السويس إجراء عدد 50 عملية جراحة عيون مختلفة لمرضى من الأسر الأولى بالرعاية، وتم توقيع الكشف في قافلة مبادرة "عنيك في عينيا "للحد من مسببات العمى تم تنظيمها مؤخراُ بقرية أبو آدم مركز الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار تنفيذ التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مبادرة "ايد واحدة".

وقال هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لصناع الخير عضو التحالف، إن عمليات جراحات العيون التي تم إجراؤها تأتي في إطار جهود صناع الخير للتنمية عضو التحالف في تنفيذ مبادرة التحالف "ايد واحدة"، من خلال ثلاث محاور ففضلا عن محور مضاعفة الخدمات الطبية الذي نقدمه اليوم تشارك صناع الخير في محور تأمين احتياجات الأسر الغذائية ومحور التمكين الاقتصادي لافتا إلى أن عمليات جراحات العيون تمت داخل أحد أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في جراحات العيون بالقاهرة من خلال نخبة من كبار جراحي العيون وأن العمليات تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء وتركيب عدسة وإزالة ظفرة مع ترقيع بالملتحمة وإزالة مياه زرقاء وشبكية وحول وجراحة كيس دمعى مع تركيب أنبوب و جراحة بنائية للجفن.



التحالف الوطني يجري عمليات جراحية للأسر الأولى بالرعاية بالإسماعيلية

كما أن أن إجراء العمليات الجراحية يأتى فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة فى مجال الحد من مسببات العمى التى يقدمها التحالف الوطنى للعمل الأهلي من خلال مؤسسة صناع الخير حيث تم داخل القافلة بقرية أبو ادم توقيع الكشف على عيون الأهالى وتوزيع الدواء اللازم وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية ثم تسليمها وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية وتم اليوم إجراؤها