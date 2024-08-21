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إطلاق نار كثيف يستهدف خيام النازحين بمواصى بلدة القرارة شمالى خان يونس

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 06:34 م
إطلاق نار كثيف يستهدف خيام النازحين بمواصى بلدة القرارة شمالى خان يونس الاحتلال الإسرائيلي
إبراهيم حسان

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أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بإطلاق نار كثيف يستهدف خيام النازحين بمواصي بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس في غزة.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن الأعمال القتالية المتواصلة وأوامر الإخلاء المتكررة في غزة، تحد من عمليات الإغاثة التي تعيقها القيود المفروضة على الوصول وشح الوقود وغير ذلك من تحديات.

وأفاد المكتب الأممي بأن أجزاء من طريق صلاح الدين، وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية، كانت مشمولة بأوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية لمناطق في محافظة دير البلح، مشيرا إلى أن هذه الأوامر الإسرائيلية، جعلت تنقل عاملي الإغاثة على هذا الطريق الرئيسي شبه مستحيل، ولا يعد الطريق الساحلي بديلا ممكنا، إذ إن الشواطئ على طول هذا الطريق أصبحت مكتظة بالملاجئ المؤقتة للنازحين.







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