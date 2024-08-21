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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 40 ألفا و223 شهيدا

الأربعاء، 21 أغسطس 2024 01:00 م
ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 40 ألفا و223 شهيدا الوضع الكارثي فى غزة
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40 ألفا و223، والمصابين إلى 92 ألفا و981 منذ 7 أكتوبر الماضي.

قالت وزارة الصحة، إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال 24 ساعة أسفرت عن استشهاد 50 ، وإصابة 124 .

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن الأعمال القتالية المتواصلة وأوامر الإخلاء المتكررة في غزة، تحد من عمليات الإغاثة التي تعيقها القيود المفروضة على الوصول وشح الوقود وغير ذلك من تحديات.

وأفاد المكتب الأممي بأن أجزاء من طريق صلاح الدين، وهو ممر حيوي للبعثات الإنسانية، كانت مشمولة بأوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرتها قوات الاحتلال الإسرائيلية لمناطق في محافظة دير البلح، مشيرا إلى أن هذه الأوامر الإسرائيلية، جعلت تنقل عاملي الإغاثة على هذا الطريق الرئيسي شبه مستحيل، ولا يعد الطريق الساحلي بديلا ممكنا، إذ إن الشواطئ على طول هذا الطريق أصبحت مكتظة بالملاجئ المؤقتة للنازحين.

 







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