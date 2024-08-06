أكاديمية البحث العلمى: 49 فائزًا بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2023

كتب محمد صبحى

انعقد صباح اليوم مجلس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى دورته رَقَم 181 برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتورة جينا الفقى، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس، وقد أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى اليوم أسماء الفائزين بجوائز الهيئات والأفراد لعام 2023 فى مجلس أكاديمية البحث العلمى رَقَم 181، وبلغ عدد الجوائز التى تم الإعلان عنها هذا العام 70 جائزة ومنحت 40 جائزة لعدد 49 فائزًا وتم حجب 5 جوائز، وبلغ إجمالى قيمة الجوائز الممنوحة حوالى 660 ألف جنيه، وتفصيلًا قالت الدكتورة جينا الفقى، رئيس الأكاديمية أن عدد جوائز الهيئات بلغت 10 جوائز أما جوائز الأفراد بلغ عددها 35 جائزة، وأوضحت الفقى أن جوائز الهيئات والأفراد هى الجوائز التى تقدم من وحدات الإنتاج الوطنية والوزارة والمؤسسات العلمية وغيرها، وكذلك الجوائز التى تقدم من قبل الأفراد فى شكل هبات وتبرعات فى مجالات عدّة.



وأشارت الدكتورة جينا الفقى أن المركز القومى للبحوث كان له النصيب الأكبر حيث حصل على 17 جائزة من جوائز الأفراد، وتأتى جامعة عين شمس فى المرتبة الثانية بحصولها على أربعة جوائز من جوائز الأفراد، ويليها جامعة القاهرة وقد حصلت على 3 جوائز من جوائز الأفراد، ثم تأتى جامعة طنطا، والمنصورة، والزقازيق، وأسيوط، والمنوفية، ومركز البحوث الزراعية فى المرتبة الرابعة حيث حصل كل منهم على جائزتين من جوائز الهيئات/ الأفراد، كما تساوت كلا من جامعة حلوان، الإسكندرية، وبنها، والفيوم، والمنيا، والسويس، والسادات، ودمياط، وسوهاج، وجنوب الوادى والجامعة البريطانية بمصر، ومعهد بحوث البِترول المصرى ومدينة الأبحاث العلمية حيث حصل كل منهم على جائزة واحدة ما بين جوائز للأفراد وجوائز للهيئات، ليبلغ عدد جوائز الهيئات الممنوحة 9 جوائز أما جوائز الأفراد بلغت 31 جائزة بإجمالى 40 جائزة منحت لعدد 49 فائزا.



جميع أسماء الفائزين معلنة على الموقع الرسمى الخاص بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg