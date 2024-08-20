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9 شهداء إثر غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلى وسط دير البلح

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 06:08 م
9 شهداء إثر غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلى وسط دير البلح غزة
كتب أحمد عبد الرحمن

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ارتقى 9 شهداء وعشرات المصابين جراء غارة شنها طيران الاحتلال قرب دوار البركة وسط دير البلح وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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