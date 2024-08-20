الشرقية - فتحية الديب

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، حفلًا ضخمًا لتكريم أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، مشاركًا فرحتهم بتفوق أبنائهم عن مركز ومدينة فاقوس، بتوزيع هدايا تذكارية ومبالغ مالية، كما أهدي أوائل الإعدادية، بجانب تكريم عدد من أطقم التدريس المتميزة، تحت رعاية المحاسب خالد هليل أمين المركز، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن.

وقال الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، إن هناك توجيهات من أمانة التنظيم المركزية برئاسة النائب أحمد عبد الجواد_نائب رئيس حزب مستقبل وطن؛ بضرورة تكريم المتفوقين من اوائل الثانوية العامة 2024، وذلك تقديرا لتميزهم الدراسي، بمشاركة، عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية عن مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية علي رأسهم مديري إدارات فاقوس الصالحية الجديدة التعليمية، والكوادر التعليمية، ورئيس المنطقة الازهرية.

وقدم سليم، الشكر لأوائل الشهادات الثانوية والاعداية، حيث وصفهم ببناة المستقبل كما قدم التحية لأولياء الأمور على الجهد المتميز مع أبناءهم، والقائمين على خدمة الطلاب والعملية التعليمية بكافة مراكز ومدن محافظة الشرقية.



التكريم



مستقبل وطن يكرم أوائل الطلبة بفاقوس ويمنحهم جوائز مالية وعينية