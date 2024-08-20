اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 06:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزير خارجية اليمن يؤكد دعم جهود بعثة الصليب الأحمر فى بلاده

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 05:00 ص
وزير خارجية اليمن يؤكد دعم جهود بعثة الصليب الأحمر فى بلاده وزير الخارجية اليمنى
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني، دعم بلاده لجهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر للقيام بمهامها وتدخلاتها الإنسانية في مختلف المحافظات اليمنية.


جاء ذلك وفق قناة "اليمن" الفضائية، الإثنين، خلال تسلم الزنداني أوراق اعتماد يورج مونتاني رئيساً لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، حيث تم بحث آخر مستجدات الوضع الإنساني في البلاد وجوانب الدعم المطلوب من المنظمات الدولية للإسهام في التخفيف من الأزمة الإنسانية خاصة في القطاع الصحي، مثمناً الدور الذي تقوم به اللجنة في مجال العمل الإنساني.


من جانبه، أكد رئيس بعثة الصليب الأحمر الحرص على تعزيز العمل بكل جهد للإسهام في مواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن.







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