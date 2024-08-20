اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يصل قطر لبحث سبل التوصل لهدنة فى غزة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 08:49 م
وزير الخارجية الأمريكى يصل قطر لبحث سبل التوصل لهدنة فى غزة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث سبل وقف إطلاق النار والوصول إلى هدنة في قطاع غزة.

وقد ألتقى بلينكن اليوم، الثلاثاء، الرئيس السيسي في العاصمة المصرية القاهرة، وعقد لقاء مع وزير الخارجية بدر عبد العاطى، لبحث جهود إنهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الأحد، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن ينهي الحرب المستمرة على القطاع  منذ أكثر من 10 أشهر.







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