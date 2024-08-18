اليوم السابع
Ads
الأحد، 18 أغسطس 2024 07:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية أمريكا يصل إسرائيل لبحث جهود وقف الحرب على غزة

الأحد، 18 أغسطس 2024 06:52 م
وزير خارجية أمريكا يصل إسرائيل لبحث جهود وقف الحرب على غزة بلينكن و نتنياهو
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، الأحد، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن ينهي الحرب المستمرة على القطاع  منذ أكثر من 10 أشهر.

وتأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر من العام الماضي بعد أيام من طرح الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى وجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام الاتفاق، ولكنهم حذروا أيضاً من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين.







بلينكن ونتنياهو

بلينكن

نتنياهو

اسرائيل

غزة

هدنة غزة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة