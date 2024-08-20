وزارة الصحة: عزل الحالة المشتبه بإصابتها بمرض جدرى القرود فور اكتشافها

كتب ـ وليد عبد السلام

شددت وزارة الصحة والسكان على اتخاذ الاحتياطات القصوى لمكافحة العدوى الخاصة بـ جدرى القرود عند التعامل مع الحالات المشتبهة، وعزل الحالة المشتبه بإصابتها بمرض جدري القرود فور اكتشافها وفصلها عن مسار الركاب، وإعادة تقييمها في عيادة الحجر الصحي أو بغرفة العزل المؤقت، ومن ثم يتم التحويل إلى مستشفى الحميات لتقييم الحالة، ويتم إخطار الغرفة الوقائية والإدارة العامة للحجر الصحي ومديرية الشؤون الصحية التابعة لها.

وعرَّفت وزارة الصحة والسكان، أن الحالات المشتبهة إصابتها بمرض جدري القرود، هي أي شخص في أي عمر ولديه طفح جلدي غير معروف السبب، مع وجود واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

ارتفاع في درجة الحرارة يصل إلى 38.5 درجة.

تورم في الغدد الليمفاوية.

صداع.

آلام بالجسم أو العضلات آلام بالظهر.

ضعف عام.

جدير بالذكر، أن فيروس M Pox المعروف سابقا باسم جدري القرود، ينتشر من خلال الاتصال اللصيق، وبشكل رئيسي من خلال التعرض المباشر للطفح الجلدي، أو الملابس الملوثة أو البياضات، أو من خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب، وعادة تؤدي عدوى جدري القرود إلى ظهور طفح جلدي مؤلم، وتكوين حويصلات على سطح راحة اليد.