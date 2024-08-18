اليوم السابع
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متحدث الصحة: رفع وتنشيط مستوى الترصد بمنافذ الحجر الصحي لمنع عدوى جدري القرود

الأحد، 18 أغسطس 2024 12:13 م
متحدث الصحة: رفع وتنشيط مستوى الترصد بمنافذ الحجر الصحي لمنع عدوى جدري القرود جدري القرود
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جدري القرود هو أحد الأمراض المتوطنة في بعض دول أفريقيا وخلال السنوات الماضية كان في زيادة في معدلات الإصابات وزادت بشكل كبير خلال عام 2024، مشددا على أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه فيها من إصابات بالمرض هذا العام.

 

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال حوار ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة دي ام سي، أنه حينما كانت هناك حالات مصابة بجدري القرود في عام 2023 تم الإعلان عنها بكل شفافية ومنذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه مرض طارئ يستدعي القلق وهناك رفع لمستوى الترصد وتنشيط لمستوى الترصد كان موجود وزاد بعد اعلان منظمة الصحة العالمية أنه مرض طارئ.

 

وتابع: "هناك ترصد واشتباه من خلال منافذ الحجر الصحي برية وجوية وبحرية وخاصة من الدول اللي متوطن فيها المرض"، موضحا أن هناك فارق بين طارئ يستدعي القلق وجائحة ومنظمة الصحة العالمية أعلنت 7 أمراض يستدعوا القلق العالمي اثنين منهم أصبحوا جوائح هما فيروس كورونا وانفلونزا الطيور وليس كل مرض يدعوا للقلق يتحول لجائحة عالمية.







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