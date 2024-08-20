نائبة أمين الأمم المتحدة تشيد بدور مصر فى بناء السلام والتنمية لصالح الجميع

كتب عبد الوهاب الجندى

أشادت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بالدور الذي تلعبه مصر في المجالات متعددة الأطراف، وذلك في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على منصة "إكس".

وأشارت أمينة محمد، إلى أن الدور المصري يكتسب أهمية خاصة حاليا أكثر من أي وقت مضى تجاه العمل الإنساني في المنطقة وأيضا فيما يتعلق ببناء السلام والتنمية لصالح جميع الأطراف، كما أشادت بلقائها اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، "أمينة محمد" نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والوفد المرافق لنائبة السكرتير العام، الذى ضم "إلينا بانوفا" المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، والدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.