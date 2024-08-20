ميناء دمياط يستقبل 34489 طن بضائع عامة

كتب سيد الخلفاوى

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة .. بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22160 طن تشمل : 2681 طن أسمنت و 2105 طن كلينكر و 800 طن يوريا و 1120 طن سماد و 100 طن رمل و 15354 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34489 طن تشمل : 1133 طن خشب زان و 11618 طن حديد و 16518 طن ذرة و 4620 طن ابلاكاش و 600 طن فلوسبار .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 200 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 80 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 360 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 73299 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106646 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2520 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 6 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 3748 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا .. و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 3874 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4199 حركة .