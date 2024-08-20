مقتل عنصر شديد الخطورة بأسيوط هارب من السجن في أحداث يناير 2011

كتب محمود عبد الراضى

فى ضربة حاسمة، لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة الإجرامية هارب من تنفيذ عقوبة السجن المؤبد من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011 لإتجاره فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة مصرعه عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسيوط) إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام )عنصر إجرامى شديد الخطورة "هارب من سجن وادى النطرون إبان أحداث يناير 2011 أثناء تنفيذ عقوبة السجن المؤبد فى قضية قتل" - سبق إتهامه فى 24 قضية ما بين "سلاح نارى، مخدرات، قتل، سرقة ، تصنيع أسلحة خطف .. ومحكوم عليه فى 7 جنايات أبرزها "سلاح – مخدرات - إكراه على توقيع – تهديد - قتل" بـ 4 أحكام بالسجن المؤبد والسجن 22 سنة ) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة متخداً من منزل كائن بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط مكاناً لتخزين الأسلحة النارية والمواد المخدرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه.

وعُثر بحوزته على (رشاش جرينوف - 13بندقية آلية – 17 بندقية خرطوش – طبنجة – 30 فرد محلى – 21 خزينة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 قنبلة يدوية – 50 كيلو جرام لمخدر البانجو). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.