مصر للطيران تطلق خدمة تتبع الحقائب آلياً على رحلاتها

كتب أحمد مصطفى

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني المصري عن إطلاق خدمة جديدة لركابها تُمكنهم من تتبع حقائبهم ألياً على رحلات مصر للطيران ورحلات الربط مع شركات الطيران أعضاء تحالف ستار العالمي.

ومن أجل تجرية سفر أكثر تميزاً، أضافت مصر للطيران أنه تم تفعيل خدمة تتبع حالة وصول الحقائب أوتوماتيكياً من خلال تطبيق مصرللطيران على الهواتف الذكية. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الإرتقاء بمستوي الخدمات الرقمية التي توفرها مصر للطيران عبر منصاتها المختلفة.

في خطوة جديدة تعكس حرص مصر للطيران على تطوير خدماتها لتحقيق أعلى معدلات الرضا للعملاء، ويمكن لعملاء مصرللطيران الاستفادة بهذه الخدمة من خلال الدخول على تطبيق مصرللطيران المتوفر على أنظمة تشغيل أندرويد و iOS في الهواتف الذكية واختيار القسم الخاص بالحقائب ومن ثم القيام بإدخال الاسم ورقم الحجز أو رقم التذكرة وتفعيل خاصية الإشعارات وبذلك سيتلقى الراكب إخطارات بشأن حالة وموقع الحقيبة أوتوماتيكيا على رحلات مصر للطيران ورحلات الربط مع شركات تحالف ستار.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تطوير خدماتها التكنولوجية المقدمة للعملاء وتحسين تجربة السفر تحت مظلة تحالف ستار.