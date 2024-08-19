أطباء الأقصر تكرم 17 طالبًا من أوائل الثانوية العامة والأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

وسط حالة من الفرحة والبهجة بين الطلاب والطالبات من أوائل الشهادتين الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، نظمت نقابة أطباء الأقصر بقيادة الدكتور أبو النجا الحجاجى، احتفالية لتكريم الطلاب من الأوائل على مستوى المحافظة تقديراً لدورهم وأولياء أمورهم في إخراج جيل متفوق ومتميز من طلبة الثانوية الأزهرية والعامة.

وحضر احتفالية تكريم النقابة لأوائل الطلبة من الثانوية العامة والأزهرية، كل من الدكتور أبو النجا الحجاجى، نقيب أطباء الأقصر ورئيس اتحاد المهن الطبية، والدكتور خلف عمر من قيادات هيئة الرعاية الصحية، و17 طالبا وطالبة من الأوائل على مستوى المحافظة برفقة أولياء أمورهم، حيث تم تقديم دروع تميز لهم وشهادات تقدير على تفوقهم الدراسى وتصدرهم قائمة الأوائل على مستوى محافظة الأقصر.

فيما شهدت محافظة الأقصر، فعاليات متنوعة لتكريم ودعم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة لدعمهم قبل بدء مسيرتهم الجامعية خلال العام المقبل، حيث نظمت حملة "بشبابها محافظة الأقصر" التابعة لمديرية الشباب والرياضة، احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، داخل مقر قاعة المؤتمرات بكورنيش النيل، وذلك في إطار الاهتمام الدائم بالشباب وتعزيز التفوق العلمي.

وشهد الحفل حضور مميز من قيادات المحافظة والشخصيات العامة وأولياء الأمور، حيث تم تكريم الطلاب المتفوقين وتقديم الدعم لهم للاستمرار في النجاح، حيث قال يوسف شعبان قائد فريق بشبابها في الأقصر، إن الحملة نؤمن أن الشباب هم أمل المستقبل، وأن دعمهم وتشجيعهم على التفوق هو مفتاح نهضة الوطن، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، والشكر للطلاب على جهدهم وتفوقهم، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق في مسيرتكم التعليمية.