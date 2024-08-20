محافظ قنا يوجه بتكثيف الجهود لتحسين الخصائص السكانية

قنا - صابر سعيد

أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، ضرورة تكثيف العمل وتضافر الجهود بين كافة الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية لمواجهة القضية السكانية، في ظل تكليفات القيادة السياسية، بضرورة تنفيذ برامج الحد من النمو السكاني المرتفع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده لمناقشة خطة السكان، وإعداد ومراجعة محاور وأنشطة الخطة السكانية السنوية المقترحه 2024 – 2025، للوصول إلى نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسلوى عبد المعطى شمروخ، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بقنا، وأحمد سعد، أخصائي التخطيط بالمجلس القومي للسكان فرع قنا، والأجهزة التنفيذية، وممثلى الأزهر والكنيسة بالمحافظة.

وأضاف عبد الحليم أن الخطة اعتمدت على عدة محاور استراتيجية أهمها "محور ضمان الحقوق الإنجابية، محور الاستثمار في الثروة البشرية، محور تدعيم دور المرأة، محور التعليم والتعلم، محور الاتصال والإعلام من أجل التنمية، محور الحوكمة والمتابعة والتقييم"، وتم ربطها بأهداف خطة التنمية المستدامة رؤية مصر2030، ومن هذا المنطلق أولت المحافظة اهتماما كبيراً للتصدي لهذه المشكلة للوصول إلى أنسب الحلول للسيطرة على النمو السكاني وبما يتفق مع توجه الدولة والأصول العلمية المتبعة والعادات والتقاليد والشرائع السماوية السائدة داخل المجتمع.

ووجه محافظ قنا، مقرر فرع المجلس القومي للسكان بقنا، بضرورة عرض الخطة علي جميع الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية المعنية بملف السكان بالمحافظة، وذلك لمراجعة محاور الخطة والأنشطة المقترح القيام بها، وإبداء الملاحظات وربطها بالأهداف والحلول المقترحة، لعرضها في الاجتماع القادم، واعتماد آليات تنفيذ الخطة على أرض الواقع، مؤكدا على اهمية العمل الجماعي فى إعداد المحاور الاستراتيجية للخطة من خلال التعاون مع الخبراء بجميع المجالات التي تخص قطاع السكان، مع ضرورة التقييم والتقويم المرحلي لتلك الخطط حسب الاحتياج وحسب الطبيعة الجغرافية، على أن يتم تحليل الموقف السكاني للمحافظة ويتم التدخل في المراكز والقرى التي تحتاج إلى تدخلات لتحسين الخصائص السكانية بها.

ومن جانبها قدمت مقرر المجلس الإقليمي للسكان بقنا، الشكر لمحافظ قنا على دعمه وتذليل كافة العقبات التي تعوق إعداد الخطة السكانية الجديدة للمحافظة، ودعت كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة للمشاركة الفعالة في إعداد المقترحات والمحاور الاستراتيجية للخطة السكانية الجديدة، وإمداد فرع المجلس بجميع الأنشطة وتوفير البيانات والمعلومات التي تخدم محاور وأهداف الخطة السكانية بقنا.