محافظ قنا يتابع ازدواج الطريق الصحراوى بطول 50 كيلو مترا

قنا صابر سعيد

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج طريق "قنا – الأقصر" الصحراوي الغربي الذى ينفذه جهاز تعمير جنوب الصعيد التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، أن المشروع يجرى تنفيذه بطول 50 كم وسيضم 3 حارات مرورية فى كل إتجاه، وذلك بعد رفع كفاءة الطريق القائم، مؤكدا أن مشروع الاذدواج يعد جزءا من جهود الدولة نحو تحسين البنية التحتية والنقل بالمحافظة، ومن ثم سوف يسهم في تقليل الحوادث على الطريق من خلال إضافة مسار إضافي في كل اتجاه، مما يقلل من الازدحام ويزيد من كفاءة الحركة المرورية وزيادة معدلات الأمان لحركة السيارات، والحد من الحوادث المرورية.

وأضاف عبد الحليم، أن الطريق سوف يسهم في تنشيط الحركة السياحية، والاستثمار، كونه يربط الطريق الصحراوي الغربي بالشرقي عن طريق محور الشهيد باسم فكرى، مشددا على ضرورة وضع برنامج زمنى محدد لانتهاء من كافة الأعمال.