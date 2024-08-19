198 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام الحالي فى قنا

قنا صابر سعيد

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 3608 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالي مبلغ 198 مليون و405 ألف و 390جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وأضاف "العماري"، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 41 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 69 مليون و53 ألف و505 جنيه، وفرت 737 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 3567 مشروعا بتمويل قدره 129 مليون و351 ألف و885 جنيه، وفرت 8144 فرصة عمل.

وأشار العماري، إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين.