محافظ الوادى الجديد يتابع سير العمل بمحطة تموين وتحويل السيارات بالغاز

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، سير العمل بمحطة تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى بمدينة الخارجة، وذلك للاطمئنان على انتظام الخدمة، يرافقه جهاد متولى رئيس المركز والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضرى، حيث استعرض موقف الإنشاءات الجارية بالمحطة الدائمة، موجهًا بسرعة توريد و تركيب التجهيزات الميكانيكية اللازمة، استعدادًا للافتتاح خلال العيد القومى للمحافظة، كما التقى بعدد من أصحاب السيارات؛ للتأكد من عدم وجود أى معوقات تواجه آداء الخدمة بالمحطة.

وفى سياق متصل تابع محافظ الوادى الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بحى السبط البحرى بمدينة الخارجة، يرافقه جهاد متولى رئيس المركز، والمهندس أحمد عبد الرحيم مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن خطة تطوير الأحياء وتركيب الإنترلوك تهدف إلى استعادة الوجه الحضارى للمناطق، وتيسير حركة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب حوالى 9 آلاف متر مسطح بالمنطقة من إجمالى 15 ألف متر مستهدف تنفيذها، موجهًا بالتنسيق لبدء الأعمال بحى البرى وباقى أحياء المدينة تباعًا عقب انتهاء كافة أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى والمياه والصرف الصحي.