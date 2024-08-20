محافظ المنيا: إنشاء مجمعات حرفية صغيرة بالمطاهرة لخلق فرص عمل للشباب

المنيا-حسن عبد الغفار

بحث اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، اليوم، عددًا من الطلبات المقدمة من أهالى مركز ومدينة أبوقرقاص حيث حرص المحافظ على الاستماع لمطالب كافة المواطنين، من أجل إيجاد الآليات والحلول العاجلة للمشكلات التى تواجههم فى الأطر القانونية والمسؤولية المجتمعية الساعية لتوفير مزيد من سبل لتحسين الحياة ومساعدة الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين، حيث أوضح اللواء "كدوانى"، أن الزيارات الميدانية واللقاءات الجماهيرية هدفها التعرف على المشكلات التى تواجه كل مواطن على حدة حفاظًا على خصوصية الشكوى واحترامًا للحالات الإنسانية، وتقديم حلول غير تقليدية لحل تلك المشكلات، مضيفاَ أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وأن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة.

وخلال اللقاء، أعلن المحافظ عن التخطيط لإنشاء مجمعات حرفية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل وإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاستفادة من مقومات وموارد الدولة وخلق فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، موجهًا مسئولى الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من كافة المهام حتى يتسنى استكمال هذه المشروعات، ونهوها على أكمل وجه.

وجه المحافظ رئيس المركز بفحص الطلبات المقدمة لترخيص 3 أكشاك بالقرى ورفع كفاءة منزل لإحدى الحالات الإنسانية وتوفير جهاز عروسة من الفئات الأولى بالرعاية وتقديم 5 مساعدات مالية وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، على أن يتم إجراء بحوث اجتماعية وعمل مسح ميدانى للتأكد من الحالات المستحقة تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

كما كلف المحافظ رئيس المركز بالتنسيق مع المرور لتحقيق الانضباط المرورى للسيارات قبل بدء العام الدراسى أمام المنشآت التعليمية وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

وشدد اللواء "كدوانى" على متابعة الحالة العامة بالشوارع والميادين الرئيسية داخل دائرة مدينة أبوقرقاص، والاهتمام بأعمال النظافة العامة والصيانة الدورية لكشافات وأعمدة الإنارة وتمهيد وتوسعة الطرق وخاصة المؤدية من وإلى المدارس تيسيرًا على المارة من المواطنين والمركبات، مع تكثيف حملات تطهير الترع والمجارى المائية وإزالة الحشائش والعوالق بها لضمان سريان المياه بتلك المجارى المائية ومنعًا للتلوث البيئى وانتشار الأمراض.

وجه المحافظ مديرية الشباب والرياضة بتسخير كافة الامكانات وتقديم أوجه الدعم لإنهاء التجهيزات الخاصة بمركز شباب "النويرات" لتوفير خدمة متميزة للشباب والنشء من أبناء القرية وتلبية كافة مطالبهم وتطوير مهاراتهم وإقامة الأنشطة الرياضية والاجتماعية لجميع الأعمار.

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وإحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، وتنوعت الشكاوى ما بين (مراكز شباب - رصف طرق - توصيل مرافق - تربية وتعليم - دعم منظومة الإنارة - مياه شرب وصرف صحى - تموين - تعديات - فرص عمل - ضعف التيار الكهربائى - تضرر من ارتفاع منسوب المياه الجوفية - مساعدات إنسانية ).

حضر اللقاء، حامد فخرى رئيس مركز أبوقرقاص، نجلاء حمدى مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، رؤساء الأحياء والوحدات القروية وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وممثلى الشركات والهيئات.