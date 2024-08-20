اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 05:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يبحث تطوير منطقة وسط البلد وتحويلها لمقصد سياحى وثقافى عالمى

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 04:32 م
محافظ القاهرة يبحث تطوير منطقة وسط البلد وتحويلها لمقصد سياحى وثقافى عالمى محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير وسط البلد
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، م.محمد ابو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري  بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين لبحث استكمال أعمال تطوير منطقة وسط المدينة وإعادة إحيائها وتحويل القاهرة الخديوية إلى مقصد سياحي وثقافى عالمى بما يعيد للعاصمة رونقها التاريخي والحضارى ويحسن الصورة البصرية، وتنسيق الفراغ العام.

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية،  واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام،  وعدد من قيادات المحافظة والجهاز.

وفى السياق تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، اليوم، أعمال رفع كفاءة شارع البنهاوى بباب النصر بحى وسط القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال رفع كفاءة الشارع تأتى فى إطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية والمناطق المحيطة بها، مشيرًا إلى تقديم كافة التيسيرات لاستكمال المشروع والتنسيق بين كافة الجهات لإحياء هذه المنطقة والحفاظ عليها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف د. إبراهيم صابر أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاط الاجتماعى والاقتصادى للنسيج العمرانى بالمنطقة، وتكوين مقصد سياحى تاريخى جديد للقاهرة يساعد على زيادة الاستثمارات فى مجال السياحة بها، ويعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وتشمل أعمال التطوير رصف الشارع ورفع كفاءة الأرصفة، ودهان البلدورات، وأعمال الإنارة والتشجير ومنع الإنتظار الخاطىء وتننظيم الحركة المرورية بالمنطقة.







محافظ القاهرة

التنسيق الحضاري

قلعة صلاح الدين

القاهرة الخديوية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة