محافظ القاهرة يتابع إزالة دور بعقار مخالف بالمقطم

كتب سيد الخلفاوى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إزالة دور مخالف أعلى العقار رقم ٨٩٢٩ بشارع الفرقان بالمنطقة س بالمقطم.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بضرورة الإلتزام بالاشتراطات البنائية لعدم التعرض للمسائلة القانونية مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء المخالف مع الازالة الفورية لها.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين عدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم.



رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.