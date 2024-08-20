محافظة الجيزة توجه تنبيها مهما للمواطنين بشأن قانون التصالح

كتبت - مرام محمد

أهابت محافظه الجيزة، بالمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3 وللحفاظ على حقوقهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعها طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التي يقدمها القانون الجديد، وفي حالة عدم استكمال الإجراءات ستضطر محافظة الجيزة السير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، فبرجاء التوجه الى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا منا على تجنبكم الإجراءات التي حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بتيسير الإجراءات علي السادة المواطنين والرد علي استفسارتهم ومساعدتهم في اعداد ملفات التصالح وتواجد عضو قانوني بكل مركز تكنولوجي للرد علي استفسارات المواطنين والعمل على مدار اليوم وفي أيام العطلات عدا يوم الجمعة.