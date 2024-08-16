متحدث الصحة العالمية يكشف آخر تطورات مرض جدرى القرود.. ويؤكد: لا علاج محدد

كتب محمد شعلان

قال طارق ياساريفيتش، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إننا أعلنا حالة الطوارئ العامة بعد تفشي مرض جدري القرود، مؤكدًا أنها المرة الأولى يتم اكتشاف هذا النوع من جدري القرود خارج قارة إفريقيا.

وأضاف " ياساريفيتش"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نأمل فى الحصول على الموارد الكافية لمواجهة مرض جدري القردة، ونشجع كل الدول لعمل اختبارات لمرض جدري القردة وفحص المصابين بشكل جيد.

وواصل، أنه لا علاج محدد لجدري القرود في الوقت الحالي لكننا نعمل على توفير بعض المضادات للوقاية منه، ويجب أن يكون هناك تنسيق دولي لمعرفة مواقع انتشار جدري القردة وكيفية تعامل الأنظمة الصحية معه.

وأشار متحدث منظمة الصحة العالمية، إلى أن جدري القرود ينتشر بسبب الاتصال المباشر مع المصابين ويسبب أمراض الطفح الجلدي والحمى والصداع، ونوه، أنه يجب العمل على زيادة إنتاجية اللقاحات اللازمة بشأن مرض جدري القردة، مضيفًا أنه يوجد نوعين من جدري القردة انتشر أحدها في جميع أنحاء العالم.

وتابع: " يجب معرفة مواقع انتشار مرض جدري القردة لمنع تفشيه وتقليل حجم الإصابة به، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمصابي جدري القردة وتوفير الراحة لهم والتأكد من أنهم منعزلون عن الأشخاص الآخرين".