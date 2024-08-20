اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 09:10 م
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ضبط 896 مخالفة فى حملة لمديرية التموين بسوهاج خلال أسبوع

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 08:16 م
ضبط 896 مخالفة فى حملة لمديرية التموين بسوهاج خلال أسبوع جانب من الحملة
سوهاج عمرو خلف

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أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية والإدارات التابعة، حررت عدد (896) مخالفة وجنحة تموينية من خلال الحملات المستمرة على المخابز والأسواق خلال أسبوع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير (896 ) محضرًا تموينيًا متنوعًا فى مجال المخابز بمختلف أنواعها والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية وغيرها، بإجمالى (780) في مجال المخابز، و(116) فى مجال الأسواق.

وأشار إلى أنه قد تم تحرير في مجال المخابز عدد من المخالفات منها عدد (91) محضر نقص وزن، وعدد (138) محضر عدم مطابقة للمواصفات، وعدد (198) محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يتلاعب بأرواح المواطنين أو يرفع أسعار المنتجات أو يمنع تداولها.







سوهاج

محافظ سوهاج

التموين

المخابز




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