ضبط 896 مخالفة فى حملة لمديرية التموين بسوهاج خلال أسبوع

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية والإدارات التابعة، حررت عدد (896) مخالفة وجنحة تموينية من خلال الحملات المستمرة على المخابز والأسواق خلال أسبوع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير (896 ) محضرًا تموينيًا متنوعًا فى مجال المخابز بمختلف أنواعها والأسواق والمطاحن ومحطات المواد البترولية وغيرها، بإجمالى (780) في مجال المخابز، و(116) فى مجال الأسواق.

وأشار إلى أنه قد تم تحرير في مجال المخابز عدد من المخالفات منها عدد (91) محضر نقص وزن، وعدد (138) محضر عدم مطابقة للمواصفات، وعدد (198) محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين، وأنه لن يتم التهاون في محاسبة من يتلاعب بأرواح المواطنين أو يرفع أسعار المنتجات أو يمنع تداولها.