زراعة 500 شجرة بمركز مطاى فى المنيا ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للتشجير "100 مليون شجرة"، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز لتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، تهدف المبادرة إلى توفير مساحات خضراء، والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وفى هذا السياق، تابع عويس قاسم، رئيس مركز ومدينة مطاي، جهود الوحدة المحلية فى تنفيذ مراحل المبادرة، حيث تم استلام 500 شتلة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، سيتم زراعة هذه الشتلات على طول الطريق الدائرى وفى الحدائق العامة بالمركز، كما شملت الجهود رى وقص وتهذيب الأشجار والحدائق التى تمت زراعتها سابقًا، بالإضافة إلى إزالة الحشائش الضارة لتحسين نمو الأشجار، ورفع المخلفات للحفاظ عليها من الحشرات والآفات، وذلك حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأكد رئيس المركز على الاستمرارية فى تنفيذ مبادرة التشجير لكونها "رئة" طبيعية ومتنفسًا صحيًا، وتضفى مظهرًا جماليًا وحضاريًا على المدينة.

يُذكر أنه تم خلال المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة استلام 21,775 شتلة متنوعة من النباتات والأشجار المثمرة، وتم توزيعها وزراعتها فى الوحدات القروية والمدينة، خاصة على الطرق الرئيسية.