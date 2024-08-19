زراعة 400 ألف شجرة بالبحيرة ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة چاكلين عازر محافظ البحيرة، إن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، تهدف إلى مواجهة الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء، والمساهمة في استدامة البيئة للأجيال القادمة، ومكافحة تغير المناخ .

وأضافت أن المبادرة تستهدف أيضا مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحقيق الإستفادة الإقتصادية القصوى من الأشجار، والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمدن ومراكز المحافظة.

وأوضحت محافظ البحيرة أن المحافظة قامت باستلام 400 ألف شجرة من أعمال المبادرة، تنوعت مابين أشجار زينة وأشجار مثمرة وتم زراعتهم بالكامل بالحدائق العامة والميادين والشوارع والمساجد والكنائس وداخل المدارس ومراكز الشباب والجامعة على مستوى المحافظة.

ووجهت محافظ البحيرة، بالمراجعة الدقيقة والمتابعة الدورية لخطة رى الأشجار والأعتناء بها لإضفاءً مظهراً جمالياً وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفساً جمالياً للمواطنين، وتحقيق المستهدف من المبادرة.