رئيس مجلس الدولة يزور رئيس مجلس القضاء الأعلى لتعزيز التعاون القضائى

كتب - أحمد عبد الهادى

زار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الخاص والأمين العام، اليوم الثلاثاء، المستشار حسني عبد اللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمد شوقي النائب العام، والمستشار محمد نصر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقر بدار القضاء العالي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي بين مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى بما يكفل التكامل داخل المنظومة القضائية لتحقيق العدالة الناجزة لكافة المتقاضين أمام القضاء المصري.

وأعرب المستشار رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار النائب العام والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى ، وتمنياته لهم بدوام الإزدهار والتوفيق.







