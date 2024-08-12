"الإسكندرية الأزهرية" تشارك في تصفيات مسابقة "المشروع الوطني للقراءة"

الإسكندرية أسماء على بدر

شاركت منطقة الإسكندرية الأزهرية في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لمسابقة "المشروع الوطني للقراءة" في موسمها الرابع تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، ومتابعة أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف ثناء أبو المجد، مدير إدارة الكتب والمكتبات، ومنسق عام المشروع الوطني للقراءة بالمنطقة.

وخلال الاحتفال تم تكريم طلاب منطقة الإسكندرية الأزهرية وهم: الطالبة مريم فارس عطية كامل، بمعهد محرم النموذجي الابتدائي، المشاركة في (الفئة الأولى"، والطالب عبد الرحمن أحمد محمد، بمعهد الشهيد عبد المنعم رياض الابتدائي، المشارك في (الفئة الثانية)، والطالب محمد عصام محمود، بمعهد بنين جمال زين الدين النموذجي، المشارك في (الفئة الثالثة)، والطالبة ابتهال عمرو عبد العزيز، بمعهد فتيات القويري الإعدادي الثانوي، المشاركة في (الفئة الرابعة)، كما تم تكريم المعلم المثقف صلاح عبد العليم، المعلم بمعهد الغمام الشافعي.



