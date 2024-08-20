اليوم السابع
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انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بكفر الشيخ اليوم

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 03:00 ص
انطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بكفر الشيخ اليوم استعدادات أزهر كفر الشيخ لإمتحانات الدور الثاني
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تنطلق امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، فى منطقة كفر الشيخ الأزهرية، وعقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، اجتماعاً برؤساء اللجان ومساعديهم، بمدرج ديوان المنطقة، للوقوف على آخر التوجيهات الخاصة بسير أعمال الامتحانات.

وطالب رئيس المنطقة بتنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات بكل دقة، كما شدد على أهمية التأكد من هوية الزائرين للجان، والتنبيه على العاملين باللجنة بالحضور مبكراً قبل بداية العمل باللجان، وعدم السماح بأي تهاون في أعمال الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير أعمال الامتحانات بلجان المنطقة ولتلقي أي استفسارات على مدار اليوم والرد عليها على الفور.

ومن جانبه أفاد علي المغازي، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة؛ بأنه تم تجهيز 20 لجنة رئيسية تضم 96 لجنة فرعية، مشيرًا بأن الإدارة أنهت جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع الإدارات التعليمية، ويتم متابعة توزيعها على المعلمين بالفعل، كما تم توجيه رؤساء اللجان لبدء عملهم بالفعل من اليوم بعقد لقاءات مع مساعديهم في مقار لجانهم، لتجهيزها على أفضل حال.

 







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