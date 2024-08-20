دوري ثقافي واكتشاف مواهب ولقاءات لتوعية الأطفال بالأنشطة الصيفية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظم قصر ثقافة حاجر العديسات بالأقصر يوماً ثقافياً للرواد، إستمراراً للأنشطة الصيفية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث استهلت الفعاليات مع محاضرة بعنوان "التلوث البيئي وآثاره السلبية على صحة الطفل" تناول خلالها سيد صدقي - أخصائي اجتماعي، أنواع التلوث، وأضرار تلوث الهواء على صحة الأطفال نتيجة التعرض للملوثات لفترات طويلة، موضحا أثر ذلك على تغير المناخ، أعقبها ورشة لتعليم أساسيات الحساب الذهني تدريب زينب أحمد، ومسابقة ثقافية بمكتبة الطفل.

وضمن أنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، أقيم بقصر ثقافة الأقصر دوري ثقافي للأطفال، وورشة لتعليم العزف على الناي تدريب طه حساني، وفقرة اكتشاف مواهب شعرية بنادي أدب الطفل مع الشاعر يحيى سمير، بجانب ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين بالألوان الخشبية، وأخرى لعمل عروسة قفاز بخامات معاد تدويرها وخيوط صوف ملونة.

وأقام فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، عددا من الورش والفعاليات المتنوعة للرواد منها ورشة تصميمات بالفوم تدريب عفاف إبراهيم، وأخرى لتعليم الرسم وذلك بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري، بجانب فقرة اكتشاف مواهب في مجالات: إلقاء الشعر، الإنشاد، الغناء وكتابة القصة، بقصر ثقافة أرمنت، بمشاركة الناقد عمرو عبد الصبور ولفيف من الشعراء والأدباء، حيث تأتي الفعاليات ضمن أنشطة مكثفة ومتنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة خلال فترة الإجازة الصيفية بمختلف المحافظات من بينها العروض المقدمة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، ومهرجان أهالينا وليالي صيف بلدنا بالمحافظات الساحلية.

وتم تقديم أنشطة وقوافل حياة كريمة والمشروع الثقافي بمناطق الإسكان بديل العشوائيات ومشروع أهل مصر لأبناء المحافظات الحدودية، وأنشطة المكتبات وذوي الهمم واللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية ومناقشات الكتب بنوادي الأدب، ومراكز الموهوبين، وجولات أتوبيس الفن الجميل، وورش السينما، بخلاف المسابقات التي طرحتها الهيئة للأطفال والشباب وأهمها مسابقتي مصر تقرأ ومصر ترسم ضمن مبادرة وزارة الثقافة مصر" تبدع"، وغيرها من الفعاليات التي تأتي في إطار الدور التثقيفي والتوعوي للهيئة.



دوري ثقافي وإكتشاف مواهب ولقاءات توعوية ضمن الأنشطة الصيفية بالأقصر



فعاليات تعليم الأطفال كتابة اسم الأقصر



لقاءات توعوية ضمن الأنشطة الصيفية بالأقصر



