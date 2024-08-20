حملة مفاجئة على مواقع جمع وفرز مخلفات المصانع فى بلبيس بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة المخلفات الصلبة والخطرة بفرع جهاز شئون البيئة بالشرقية بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية بكفر أيوب، حملة مفاجئة للتفتيش على 3 مواقع لجمع و فرز مخلفات المصانع بنطاق مركز بلبيس ، وذلك للتأكد من وجود رخص من جهاز تنظيم المخلفات لمزاولة النشاط وإتباع العاملين لقواعد السلامة والصحة والمهنية، وأسفرت الحملة على ضبط مخالفات بهذه المواقع وتم تحرير ثلاث جنح لهم.

وأشار الدكتور مجدى الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أن المخالفات التي رصدتها الحملة في مواقع جمع وفرز مخلفات المصانع التي تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود رخصة للموقع من الجهة الإدارية - عدم وجود رخصة مزاولة للنشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات - عدم إتباع العاملين في الموقع لقواعد السلامة والصحة المهنية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة

تم تحرير محاضر ضدهم وجاءت على النحو التالي، محضر لموقع فرز مخلفات بإسم "أ .ع .أ" رقم (10883) ومحضر لموقع فرز مخلفات بإسم "ج .غ .ع" رقم (10884) ، و محضر لموقع فرز مخلفات بإسم "ع .ع .أ" رقم (10885) جنح مركز بلبيس لسنة 2024.