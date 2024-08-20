حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأخرى لإزالة الإشغالات بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحملات أخرى لإزالة الإشغالات، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، محذراً من التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، أن حملات المحلية لمركز ومدينة الحامول، تمكنت من تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء مخالف على الأراضي الزراعية عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بقرية أبو مساعد التابعة للوحدة المحلية بالبنا بمساحة 500 متر، وسور بالبلوك الأبيض على أرض زراعية بجمعية الزعفران شرق على مساحة 200 متر، وسور بالبلوك على أرض زراعية على مساحة 200 متر بعزبة البيارات بالابعادية، كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، من تنفيذ قرار إزالة لبناء مخالف على الأرض الزراعية عبارة عن شدة خشبية بدور ثاني علوي داخل الحيز بمساحة 140 م2.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تمكنت حملات إزالة الإشغالات بمدن المحافظة من رفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطرق العامة؛ بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط بشوارع وميادين المدن، استهدفت الأكشاك المخالفة، ومدرجات الفاكهة في الشوارع العامة، والإشغالات الثابتة والمتحركة على الأرصفة، والكافيهات والمقاهي والمحال غير المرخصة، مشدداً بعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، وحررت محاضر بتلك الوقائع واتخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد محافظ كفر الشيخ، تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بكل شدة وحسم، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع وضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات إلى ما كانت عليه، لإعادة الوجه الحضاري لمراكز ومدن المحافظة، بالقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع.



إزالة الاشغالات



إزالة التعديات على الأراضي الزراعية



إزالة التعديات



حملة لإزالة الإشغالات



