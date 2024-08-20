توفير قسطرة قلب بفاقوس ومستشفى جديدة بأبوحماد فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماعاً مع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية في حضور نائبي المحافظ ونواب البرلمان، وذلك لاستعراض ومناقشة كافة المشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية بالشرقية، ومنها توفير قطع أراضي بديلة لإقامة مستشفيات جديدة بمركزي أبو حماد والزقازيق تتسع لـ300 سرير وفقا للكود المصري والمعايير التصميمية للمستشفيات، وذلك للارتقاء بالخدمة الصحية والعلاجية المؤداه للمرضى.

وخلال اللقاء أعلن مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري وتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، سوف يتم تزويد مستشفى فاقوس المركزي بجهاز قسطرة قلب بقيمة 60 مليون جنيه، وذلك لرفع مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المؤداه لأبناء مراكز شمال الشرقية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمركزي أبوحماد والقرين، تضمنت زيارة مستشفى أبو حماد المركزي، لمتابعة انتظام العمل، ومناقشة مشكلات القطاع الصحي، وأعمال إنشاء النقطة الوسيطة لتجميع وفرز القمامة والتخلص الآمن منها والمقامة على مساحة 4200 متر بمعرفة الهيئة العربية للتصنيع تنفيذاً لبرتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء نقاط وسيطة ومحطات فرز وغربلة، ومصانع لتدوير القمامة، إنشاء محطة مياه القرين المدمجة بنظام الترشيح الغشائي الفائق (UF) والمُقامة على مساحة 5 أفدنة بطاقة تصميمية 10 آلاف م3/ اليوم وبتكلفة مبدئية 80 مليون جنيه للمساهمة في توفير كوب مياه نظيف، و المركز التكنولوجي لمدينة القرين والذي يقدم الخدمة للمواطنين من خلال 7 شبابيك موحدة لضمان حصول المواطن على خدمات (إصدار التراخيص المختلفة وطلب الحصول على شهادة صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية وترخيص أعمال البناء وطلب توصيل المرافق وطلب بيان صلاحية موقع وطلب إلغاء رخصة إعلان أو إشغال وطلب توفيق وضع محل عام.