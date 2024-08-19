إضافة 690 فدانا لمساحة مدينة الزقازيق.. اعرف المخطط الاستراتيجي الجديد

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الزقازيق بمسطح إجمالي 5001.51 فدان وبكثافة سكانية 168 شخص / الفدان لسنة الهدف 2032 والمتضمن زيادة قيد الإرتفاع المسموح به من هيئة عمليات القوات المسلحة من ( 27/ 30 / 33 ) ليصبح 36 مترا على عموم الحيز العمراني المعتمد.

جاء ذلك بعد اعتماد المخطط الاستراتيجي بقرار وزير الإسكان رقم 414 لسنه 2024م في 9 /5 /2024 م والمنشور بالعدد رقم 152 في 16 / 7 /2024 م، وذلك في إطار سياسات وزارة الإسكان والمرافق متمثله في الهيئة العامة للتخطيط العمراني في تحديث المخططات الإستراتيجية العامة لمدن المحافظات.

أوضح محافظ الشرقية أن المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق يرسم ملامح توسعة للحيز العمراني وشمول مناطق متعدده كانت محرومة من المرافق والخدمات سابقاً ويشمل التوسع في مساحه تزيد عن 690 فدانا كخدمات للمدينة ، وذلك بهدف الحد من البناء على الأرض الزراعية واستيعاب أكبر قدر ممكن من المباني وتوفيق أوضاع ساكنيها.

ومن جانبها أضافت المهندسة سالي حسين مديرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية أن إعتماد المخطط الإستراتيجي يتيح للمواطن سهولة إستخراج تراخيص البناء في ظل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 والتعديلات التى تمت على ضوابط البناء فى المدن دون الرجوع إلى الجهات الإدارية المختصة ومنها الوحدة ذات الطابع الخاص بكلية الهندسة بجامعة الزقازيق تيسيراً للإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص واختصار عدد الخطوات من 15خطوة إلى 8 خطوات فقط ، لافته إلى أن النسيج العمراني في المدينة يختلف عن القرية من حيث تحديد المناطق السكنية والصناعية وشبكات الطرق بالإضافة إلي تحديد المشروعات ذات الأولوية في القطاعين الإستثماري والخدمي إلى جانب مشروعات البنيه الأساسية وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.