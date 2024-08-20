اليوم السابع
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تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 01:00 ص
تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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 تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات اليوم الثلاثاء، بإتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمى، و230 للشعبة الأدبية بنسبة 56.9% وسيتم إتاحة التقدم لـ 286 ألفا و88 طالبا لشعبة علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية 66 ألفا و969 طالبا وطالبة بإجمالى 353057.

وبالتزامن مع  فتح باب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، ينشر "اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق ، وسيكون من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application ، وذلك لتقدم طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق  الإلكترونى، ويتاح أمام طلاب الثانوية العامة التسجيل من خلال معامل التنسيق أو من خلال الحاسب الآلى الشخصى.

وكان  الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أعلن عن وجود أماكن شاغرة لـ طلاب المرحلة الثانية من شعبة أدبى فى كليات التربية تعليم ابتدائى والتربية شعبة طفولة مبكرة والحقوق والاداب والتربية  النوعية والخدمة الاجتماعية ودار العلوم والسياحة والفنادق والاقتصاد المنزلى والتربية الرياضية وكلية التربية للطفولة المبكرة .

‎وأعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عن وجود أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية من شعبة علمى علوم بكليات الطب البيطرى والتمريض والعلوم والزراعة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى.







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