بلينكن: ناقشت مع الرئيس السيسى الشراكة الثنائية وجهود وقف إطلاق النار

أحمد علوى

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إكس: "التقيت اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، لمناقشة الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

Today, I met with Egypt’s President @AlSisiOfficial to discuss the strong U.S.-Egypt bilateral partnership and ongoing efforts to reach a ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/5k9NjeFusf

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 20, 2024

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الوزير أنتوني بلينكن، أكد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة العمل "معا" لمنع التصعيد الإقليمي "في هذا الوقت الحرج".

ووصل بلينكن إلى القاهرة في وقت سابق، الثلاثاء، قادما من تل أبيب، في إطار جولته التاسعة في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن شكر السيسي خلال لقائهما في القاهرة، على شراكة مصر كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار، لضمان إطلاق سراح الرهائن والسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.