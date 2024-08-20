اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2024 12:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

بلينكن: ناقشت مع الرئيس السيسى الشراكة الثنائية وجهود وقف إطلاق النار

الثلاثاء، 20 أغسطس 2024 11:24 م
بلينكن: ناقشت مع الرئيس السيسى الشراكة الثنائية وجهود وقف إطلاق النار الرئيس السيسي وبلينكن
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إكس: "التقيت اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، لمناقشة الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

 

 

 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن الوزير أنتوني بلينكن، أكد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة العمل "معا" لمنع التصعيد الإقليمي "في هذا الوقت الحرج".

ووصل بلينكن إلى القاهرة في وقت سابق، الثلاثاء، قادما من تل أبيب، في إطار جولته التاسعة في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن شكر السيسي خلال لقائهما في القاهرة، على شراكة مصر كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار، لضمان إطلاق سراح الرهائن والسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.







بلينكن

السيسى

وقف اطلاق النار

الرئيس السيسي




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة