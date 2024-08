بلينكن: ناقشت مع الرئيس السيسى الشراكة الثنائية وجهود وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى إكس: "التقيت اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، لمناقشة الشراكة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة ومصر، والجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة".

Today, I met with Egypt’s President @AlSisiOfficial to discuss the strong U.S.-Egypt bilateral partnership and ongoing efforts to reach a ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/5k9NjeFusf