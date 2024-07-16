معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ينظم دورة تدريبية بعنوان الممارسات التصنيعية الجيدة

كتبت أسماء نصار

نظم معهد بحوث تكنولوجيا الاغذية دورة تدريبية عن "الممارسات التصنيعية الجيدة" لعدد من شباب الخريجين و طلاب الجامعات المصرية وشركات التصنيع الغذائى استمرارا للنشاط التدريبى للمعهد و دوره الرائد فى النهوض بالتصنيع الغذائى من خلال تدريب الكوادر العاملة فى هذا المجال الحيوى على نظم إدارة الجودة و سلامة الأغذية لإنتاج غذاء آمن صحيا فضلا عن اعداد خريج متميز يواكب متطلبات سوق العمل وذلك بتدريب طلاب الجامعات و شباب الخريجين.



أوضح الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن الممارسات التصنيعية الجيدة هى مجموعة من الممارسات الواجب توافرها وتطبيقها في العملية التصنيعية بهدف الحصول على منتج ذو جودة عالية مع عدم تعرض العاملين فى العملية التصنيعية لأى خطر من أي نوع وحماية المستهلك من الأمراض و الغش حيث أن قطاع التصنيع الغذائى يهدف الى تأمين وضمان سلامة الغذاء للمستهلك، وزيادة ثقة المستهلك وأصحاب شركات التصنيع الغذائي في الأجهزة الرقابية، و تسهيل حركة التجارة.

وأكد على أهمية تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة كأحد البرامج التمهيدية والركائز الهامة فى:

1- مساعدة شركات الأغذية فى الحفاظ على سلامة الأغذية وجودتها مع زيادة إنتاجيتها.

2- تعزز الاتساق في الإجراءات والمنتجات داخل بيئة آمنة لتقليل مخاطر عمليات الاسترجاع والتلوث وخسارة الأرباح.

3- التخفيف من التلوث، واختبار الإخفاقات، والمشاكل التي تسببها العوامل البيئية ، والانحرافات التي قد تكون ضارة.

4- ضمان منتجات آمنة للتوزيع الشامل. هذا يزيد من احتمالية خلو المنتجات من المواد الخطرة أو الملوثات التي يمكن أن تسبب ضررًا للمستهلكين.

5- تعد الممارسات التصنيعية الجيدة مكونًا رئيسيًا في مخططات المبادرة العالمية لسلامة الأغذية (GFSI)، وهو برنامج له أوراق اعتماد يمكن أن تساعد شركات الأغذية على جذب العملاء أو الحفاظ عليهم وضمان جودة منتجاتهم.

ويهدف البرنامج التدريبى يهدف إلى:

1- ترسيخ المفهوم الخاص بالمبادئ التوجيهية ومدونات السلوك واللوائح التي تحكم كل خطوة أو عملية أو مرفق أو معدات يتم استخدامها في تصميم وتصنيع الأغذية والتأكيد علي كيفية الحفاظ على المرافق في حالة جيدة ، واتباع الممارسة الجيدة.

2- تأهيل وتعريف المتدربيين باهمية تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة كأحد البرامج التمهيدية التي يعتمد عليها في تطبيق نظام نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة (نظام الهاسب) وبعض المواصفات الهامة مثل مواصفة ادارة سلامة الغذاء ايزو-22000/2018.

3- رفع الوعي لدى المتدربيين بأهمية تدريب العاملين في قطاع التصنيع الغذائى بشكل صحيح والتحقق من سلامة الأدوات والمعدات للحفاظ على قياسات دقيقة وموثوقة ومعايرة، وأن العمليات متسقة وقابلة للتكرار مع الاحتفاظ بالوثائق التي تثبت هذه الاجراءات.

ويتضمن البرنامج المحاور التالية:



1- مقدمة عن اهمية تطبيق الممارسات التصنيعية الجيدة والتعرف على قوانين لجنة دستور الأغذية.

2- أنواع المخاطرفي الأغذية - التصميم الجيد لمصانع الأغذية و وسائل التحكم في عمليات التصنيع الغذائي.

3- الشئون الصحية – النظافة الشخصية للعمال - تقييم الموردين - إجراءات الاستدعاء

4- الصيانة الوقائية للمنشأة والمعدات و برنامج مكافحة الآفات والتعبئة و التخزين و النقل.

5-المعلومات الخاصة بالمنتج ونظم توثيق البيانات داخل المصانع.