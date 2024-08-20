انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق الإلكترونى للعام الجامعى 2025/2024 بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

انطلقت أعمال التنسيق الالكتروني بجامعة الفيوم، للعام الجامعي 2025/2024 والتى تبدأ اليوم الثلاثاء 20 أغسطس وتنتهي السبت المقبل 24 أغسطس.

وصرح الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم أن الجامعة جهزت 5 معامل للحاسب الآلي لاستقبال طلاب الثانوية العامة والدبلومات الراغبين في القيام بالتنسيق والإختيار من بين الكليات والمعاهد المختلفة، وحذر من الكيانات الوهمية، وضرورة الالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع التنسيق.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن معامل التنسيق توجد بكليات الزراعة والعلوم والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والسياحة والفنادق، مؤكدًا ضرورة احتفاظ الطلاب بالرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات.

ووجه الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة بضرورة تنظيم آليات العمل داخل المعامل وتوفير الأماكن المناسبة لانتظار الطلاب وذويهم، مشيرًا إلى أنه تم توفير عدد ٨٠ جهاز حاسب آلي وطابعات حديثة لطباعة بطاقات الترشيح للطلاب، بالإضافة إلى وجود فريق من موظفين مختصين وفنيين مدربين لتقديم كافة المعلومات للطلاب وأولياء الأمور علاوة على تقديم الدعم الفني وحل أي مشكلة طارئة، وتعريف الطلاب بأهم القواعد والتعليمات التى يجب مراعاتها في أثناء التنسيق الإلكتروني.

وأضاف أنه تم تشكيل فريق عمل لكل معمل يضم مشرفًا عامًّا على المعمل من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وثلاثة من مسئولي الدعم الفني من الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب وعضو IT.

وتقرر قبول طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى العلمي 265 بنسبة 64.63 %، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 230 بنسبة 56.9%، بإجمالي عدد الطلاب: 353057 طالب بالمرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2024.