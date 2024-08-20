القوافل العلاجية التابعة لـ"حياة كريمة" تصل إلى قرى مدينة مرسى علم اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تصل اليوم الثلاثاء القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى إلى قرى مدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر وتستغرق فيها يومين، بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، والتى بدأت العمل بالكشف الطبى وصرف العلاج على الأهالى هناك منذ الأحز الماضى .

وكانت انطلقت القوافل العلاجية بقرى البحر الأحمر، خلال أغسطس الجارى الاثنين الماضى بوحدة المستعمرة بمدينة القصير وسط البحر الأحمر واستمرت فيها لمدة يومين الاثنين والثلاثاء الماضيين، وانتقلت بعد ذلك من المستعمرة بالقصير إلى مدينة الشلاتين جنوباً، حيث قرى الخير ورأس حدربة وهناك وقضت فيها يومين الأربعاء الخميس، وبدات الجمعة عملها بمدينة حلايب اقصى جنوب مصر الشرقى واستغرقت الجمعة والسبت لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والتحاليل مجانا.

وانتقلت الأحد الماضى إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب واستمرت فيها يومين الأحد والاثنين الماضيين ووصلت اليوم إلى الى قرى مدينة مرسى علم حيث تبدا عملها بقرى حماطه جنوب مرسى علم ووحدة طب الأسرة بقلب مدينة مرسى علم .

ومن المقرر ان تصل الخميس المقبل إلى قرية أم الحويطات بسفاجا ، وتختتم القوافل العلاجية أعمالها خلال أغسطس بمدن وقرى البحر الأحمر، يومى السبت والأحد المقبلين بقرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب شمال المحافظة.



