القبض على ربة منزل تخلصت من نجلة زوجها بعد وصلة تعذيب فى السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية -محمد الحبشي

تخلصت ربة منزل من نجلة زوجها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بإحدى قرى مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، وذلك بعد وصلة تعذيب تعرضت لها البنت حتى فارقت الحياة بسبب سوء معاملتها ومعاتبة الطفلة لها لحسن معاملتها لنجلتها والتفرقة بينهما.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمامور مركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام، بوصول الطفلة تدعى "فاطمة..ا .ن"، 5 أعوام مقيمة إحدى قرى السنبلاوين "جثة هامدة"، وبها آثار زرقة نتيجة تعرضها للخنق وبعض الكدمات المتفرقة بالجسم.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين وبسؤال والد الطفلة أكد عثوره على نجلته في حالة إغماء وحاول إيقاظها ولكنها لم تستجب فقام بنقلها على الفور إلى المستشفى واكتشف أنها فارقت الحياة ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها.

وبسؤال والدتها لم تتهم أحدا بالتسبب في وفاة نجلتها مضيفة أنها منفصلة عن والدها منذ فترة وتعيش المتوفاة رفقة والدها وزوجته.

وبالكشف الظاهري على المتوفاة تبين أن بها آثار ضرب وزرقة واحمرار في الرقبة وأماكن متفرقة في الجسم.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن الطفلة تعرضت لوصلة ضرب وتعذيب على يد زوجة الأب بعد مشادة كلامية على إثرها قامت المتهمة بالتخلص من الطفلة بخنقها بوسادة بعد ضربها.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.