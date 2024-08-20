إقبال كبير لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بمكتب التنسيق بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

شهدت معامل مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، أول أيام التسجيل للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي 2024/2025 إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة على أنه قد تم عمل لجان للإستعلامات؛ للرد على استفسارات الطلاب، وتخصيص لجنة من العاملين بمكتب التنسيق ممن لديهم معرفة بالبرامج النوعية بكليات الجامعة؛ للتعريف بها، وبتخصصاتها، والرسوم الدراسية الخاصة بها، واستخدام معامل مكيفة حرصاً على راحة الطلاب.

كما تم تنظيم مسارات للدخول، والخروج للطلاب منعاً للازدحام والتكدس، بالإضافة إلى تجهيز المكتب من الخارج بمظلات؛ لحماية الطلاب من حرارة الشمس.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب إلى أنه قد تم تجهيز المعامل؛ لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة، وأولياء أمورهم وتجهيز 4 معامل حاسب آلي؛ لتستوعب 150 جهاز كمبيوتر كالتالي: مكتب التنسيق المركزي بوحدة الخدمات الالكترونية داخل المدينة الجامعية للطالبات بشارع جيهان، و 3 معامل بمقر كلية التربية.

وأضاف الدكتور وليد الطنطاوي، الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على مكتب التنسيق بأن طلاب الثانوية العامة 2024 يمكنهم تسجيل الرغبات بالمرحلة الثانية إلكترونيا، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg



لمدة 5 أيام خلال الفترة الممتدة ما بين اليوم الثلاثاء، وحتى يوم المقبل 24 أغسطس، وذلك وفقا للحد الأدنى المقرر من مكتب التنسيق، وهو 265 درجة بنسبة 64.63% لشعبة العلمي، و230 درجة للشعبة الأدبية بنسبة 56.9%.



إقبال الطلاب وأولياء الأمور على تسجيل الرغبات بالجامعة



تسجيل الرغبات بمكتب التنسيق بجامعة المنصورة



جانب من تسجيل الرغبات بجامعة المنصورة